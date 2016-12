04.03.2013 | News Sechs Milliarden Euro-Programm

EU beschließt Beschäftigungsgarantie für Junge

Bild: Haufe Online Redaktion

Junge Menschen in Europa sollen möglichst schnell in Job oder Ausbildung kommen. Das haben die Arbeits- und Sozialminister der EU-Staaten bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen.mehr