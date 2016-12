11.06.2015 | News Fracking

BUND fordert Bundesrat zum Verbot auf

Der Protest gegen das in Deutschland geplante Fracking wird größer. Nachdem das Bundeskabinett ein Gesetzespaket zu Fracking auf den Weg gebracht hat, fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) den Bundesrat auf, sich gegen den Gesetzesentwurf und somit gegen Fracking in Deutschland zu entscheiden. Nur so könne Deutschland seine Klimaziele erreichen.mehr