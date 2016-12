19.11.2013 | Serie Psychische Gesundheit

Mit den richtigen Entspannungsmethoden Belastungen kurz ausschalten

Wer einmal in der Stressfalle sitzt, kommt nur schwer wieder heraus. Übertriebener Aktivismus treibt den Herzschlag hoch, lässt den Blutdruck steigen und führt zur Kurzatmigkeit. Und in der Pause oder am Feierabend hält einen das Gedankenkarussell auf Trab.mehr