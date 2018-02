19.02.2018 | Top-Thema

Data-driven HR

Nichts geht mehr ohne Big Data - so scheint es. Datengestütztes Personalmanagement ist jedoch ein relativ junges Phänomen. Cornelia Reindl und Stefanie Krügl zeigen in diesem Top-Thema, wie sich die Arbeit mit Daten in HR entwickelt hat und was People Analytics vom Personalcontrolling unterscheidet.mehr