15.04.2014 | News Entgeltfortzahlung

Arbeitgeber muss nicht immer Lohn zahlen an Feiertagen

Ein Arbeitgeber muss einem Mitarbeiter, keine Entgeltfortzahlung an Feiertagen zahlen, wenn der Arbeitnehmer am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag unentschuldigt fehlt.