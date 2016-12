02.05.2012 | News Deal

Nexus mietet am "Seestern" in Düsseldorf

Bild: Aengevelt

Deka Immobilien vermietet in dem rund 9.000 Quadratmeter Mietfläche umfassenden Bürogebäude „Fritz-Vomfelde-Straße 14-20“ am Düsseldorfer „Seestern“ 1.080 Quadratmeter an die Nexus Energie GmbH aus Duisburg.mehr