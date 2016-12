Energiesparverordnung

25.03.2014 | News Energieeinsparverordnung

EnEV 2014 kommt: Handeln noch vor dem 1. Mai

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 tritt am 1. Mai in Kraft. Wer noch nach den Vorschriften der EnEV 2009 bauen will, muss den Stichtag 30.4.2014 beachten: Für Bauanträge gilt die EnEV 2009, wenn diese spätestens am genannten Stichtag eingereicht werden. Auch Bauanzeigen müssen bis zum 30. April erstattet werden, damit noch die EnEV 2009 gilt.mehr