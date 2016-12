Energetische Gebäudesanierung

09.04.2015 | News GdW

86,7 Prozent der Gebäude in Ostdeutschland energetisch saniert

Bild: SBV Solingen

In den Beständen der ostdeutschen Wohnungsunternehmen wurden seit 1990 bereits 86,7 Prozent der Gebäude energetisch modernisiert, wie der Immobilienverband GdW mitteilt. Zum Vergleich: In Westdeutschland liegt dieser Wert derzeit bei 50 Prozent. Bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln liegt Baden-Württemberg vorn: 2014 flossen 20 Prozent der KfW-Gelder in den Südwesten.mehr