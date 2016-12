22.02.2016 | News Arbeitsmarkt

Jeder dritte Job wird über Beziehungen vermittelt

Fast jede dritte Stelle in Deutschland wird nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern über persönliche Kontakte besetzt. Entwicklung und Pflege von persönlichen Netzwerken lohnten sich daher für Arbeitgeber und -nehmer, heißt es in eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg.