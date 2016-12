25.07.2016 | News Rücknahmepflicht für Elektroschrott

Wichtige Übergangsfrist für Online- und Versand-Elektrohändler zum 25.7.2016 ausgelaufen

Ab dem 25.7.2016 muss ein Großteil der Versandhändler, die mit Elektrogeräten handeln, ihren Kunden Rücksendemöglichkeiten oder sonstige Rücknahmemöglichkeiten für Elektrogeräte in zumutbarer Entfernung zu ihrem Wohnort anbieten. Die entsprechende Übergangsfrist für den Versandhandel aus dem am 24.10.2014 in Kraft getretenen ElektroG ist abgelaufen.mehr