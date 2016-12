14.08.2012 | News Unternehmen

Elbphilharmonie belastet Hochtief-Zahlen mehr als erwartet

Bild: Lisa Schwarz

Belastungen durch das Hamburger Großprojekt Elbphilharmonie haben Hochtief im 2. Quartal 2012 weiter in die roten Zahlen gedrückt. Wie das Unternehmen am heutigen Dienstag in Essen berichtete, stand unterm Strich ein Minus von rund 15 Millionen Euro.mehr