26.03.2014 | News Nordrhein-Westfalen

Keine Besoldungserhöhung für Beamte durch einstweilige Anordnung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Beamte der Besoldungsgruppen A 11 und höher können derzeit in Nord­rhein-Westfalen keine höhere Besoldung im Wege einer einstweiligen An­ordnung erhalten, so das Oberverwaltungsgericht in einem aktuellen Beschluss.mehr