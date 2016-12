06.06.2016 | News Projekt

Greifswald: Einkaufszentrum "Dompassage" wird zwangsversteigert

Bild: Peter von Bechen

Das Einkaufszentrum "Dompassage" in Greifswald soll zwangsversteigert werden. Der Verkehrswert beträgt einem Gutachten zufolge 8,5 Millionen Euro. Der Eigentümer war 2010 in die Insolvenz gegangen. Die Stadtverwaltung hat nach Angaben von Bausenator Jörg Hochheim ein "ganz erhebliches Interesse" an der Wiederbelebung der Dompassage. Der erste Versteigerungstermin ist am 10. Juni.mehr