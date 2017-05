08.05.2017 | News Start-up Betriebsfrieden

Als externer Vermittler das Lagerdenken aufbrechen

Bild: Haufe Online Redaktion

Konflikte zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat sind oft an der Tagesordnung. Das hat auch Marco Holzapfel als Personaler oft genug erfahren. Nun will er an dieser Schnittstelle in Unternehmen als Berater mit seinem Start-up „Betriebsfrieden“ konstruktiv vermitteln.mehr