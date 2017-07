01.06.2017 | News Bundestag

Eigenheimzulage für Altbauten: Petition soll Leerstand in Problemregionen vermeiden

Der Petitionsausschuss im Bundestag will Investitionsanreize zur Sanierung von Bestandsgebäuden in strukturschwachen Regionen fördern. Der Leerstand in den Innenstädten im ländlichen Bereich liegt nach Ansicht des Ausschusses zwischen 30 bis 60 Prozent. Gefordert wird eine "Eigenheimzulage für Altbauten", um das Interesse bei der Wohnraumbeschaffung wieder verstärkt auf Investitionen in den Altbau zu verlagern.mehr