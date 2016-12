25.02.2014 | News Eigenstromproduktion

Wirtschaftsminister Gabriel verteidigt den "Energie-Soli"

Bild: Haufe Online Redaktion

Zehntausende Firmen in Deutschland produzieren mittlerweile ihren eigenen Strom und kommen so um die EEG-Umlage herum. Diese Unternehmen will Wirtschaftsminister Gabriel über einen "Energie-Soli" stärker an Förderung des Ökostrom-Ausbaus beteiligen. Das sei "verfassungsrechtlich gerechtfertigt und verhältnismäßig" heißt es in einem Referentenentwurf aus seinem Ministerium.mehr