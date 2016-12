22.07.2015 | Top-Thema

Digitaler Nachlass: Richtiger Umgang mit Mail und Netz-Inhalten eines Verstorbenen

Bild: Haufe Online Redaktion

Im Todesfall müssen sich Angehörige bzw. Erben mittlerweile vermehrt um die digitalen Spuren und Aktivitäten der Verstorbenen kümmern. Das ist eine Aufgabe, die sich in der Praxis häufig als eher schwierig herausstellt. Woran ist in einem solchen Fall zu denken und wie ist am besten vorzugehen? Wie kann man selbst seinen digitalen Nachlass ordnen.mehr