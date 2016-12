30.11.2016 | News E-Mobilität

Deutsche Autobauer planen gemeinsames Netz von Schnellladestationen

Bild: Corbis

Die großen deutschen Autohersteller und Ford planen den gemeinsamen Bau von Schnellladestationen für E-Autos. Wie die Firmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wollen sie von 2017 an in einem ersten Schritt 400 Schnellladestationen entlang der großen Verkehrsachsen in Europa aufbauen.mehr