25.01.2013 | News BGH

Betreten des Nachbargrundstücks für Bauarbeiten nur nach Ankündigung

Bild: John Foxx Images

Will ein Grundstücksnutzer das Nachbargrundstück für Instandsetzungmaßnahmen oder Bauarbeiten an seinem Gebäude in Anspruch nehmen oder betreten, muss er dem Nachbarn zuvor genaue Angaben zu den geplanten Arbeiten machen.mehr