27.03.2015 | News Doping am Arbeitsplatz

Beschäftigte sind keine Rennpferde

Bild: Haufe Online Redaktion

Leistungssteigerung durch Doping – was sich nach Sportbericht anhört, ist der DAK-Gesundheitsreport 2015 mit dem Schwerpunktthema Doping am Arbeitsplatz. Immer mehr Erwerbstätige greifen zu Medikamenten, um Stress abzubauen oder leistungsfähiger zu sein. Doch wie korrekt ist der Begriff Doping in diesem Zusammenhang?mehr