28.10.2016 | News Mach meinen Kumpel nicht an

Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Arbeitswelt

Bild: Corbis

Es geht darum, ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Arbeitswelt zu setzen. Der Wettbewerb "Die Gelbe Hand" wendet sich an Schüler der Berufsschulen und an Auszubildende. Mit ihren kreativen Ideen können sie bis zu 1.000 EUR gewinnen.mehr