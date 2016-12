27.09.2016 | News SEO

Was Google mit "Penguin 4.0" wirklich will

Bild: Michael Bamberger

Der Pinguin ist aus dem Sack: Google bestätigt ein neues Update am Google Core-Algorithmus mit dem berüchtigten Namen "Penguin". Tatsächlich könnte das Update eine der größten Änderungen seit Langem sein - mit gravierenden Konsequenzen für alle Seitenbetreiber. Wir verraten, was es mit Penguin 4.0 auf sich hat und was Google damit bezwecken will.mehr