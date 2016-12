23.04.2015 | News Industrie 4.0

Strategie: Darauf kommt es im digitalen Wandel an

Bild: Haufe Online Redaktion

Der digitale Wandel ist nicht aufzuhalten. Aber welche Strategien machen den Unterschied? Auf was kommt es an? Godesys hat zusammengefasst, auf was Unternehmen verstärkt achten müssen.mehr