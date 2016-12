22.10.2015 | News Zustellung

Post will Briefporto auf 70 Cent erhöhen

Bild: Deutsche Post DHL

Briefe verschicken wird für Unternehmen und Verbraucher in Deutschland ab dem Jahr 2016 erneut teurer: Nachdem in den vergangenen Jahren das Porto bereits dreimal in Folge gestiegen war, will die Deutsche Post die Briefpreise abermals anheben - und zwar drastisch.mehr