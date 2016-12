21.10.2016 | News Bundesbank

Die Deutschen häufen immer größere Vermögen an

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Menschen in Deutschland häufen ungeachtet der Niedrigzinsen immer größere Geldvermögen an. Auf den Rekordwert von 5,401 Billionen Euro summierte sich das Vermögen privater Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen, wie die Bundesbank in Frankfurt mitteilte.mehr