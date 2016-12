16.06.2016 | News Projekt

Leverkusen: Cube kauft Liegenschaft in der Bahnstadt Opladen

Bild: Cube-Real-Estate

Die Cube Real Estate GmbH hat ein 25.000 Quadratmeter großes Grundstück in Leverkusen Opladen erworben. Es grenzt direkt an den zukünftigen Campus der TH Köln. In zwei Projektphasen errichtet der Projektentwickler Anlagen zur Wohn-, Büro-, Gastronomie- und Sportnutzung.mehr