Depressionsgefahr immer noch unterschätzt

Bild: John Foxx Images and Images 4 Communication

Anlässlich des 12. Europäischen Depressionstages am 1. Oktober veröffentlichte die Ärztezeitung einen Artikel, in dem sie von einer Herkulesaufgabe für die Arbeitswelt sprach. Gemeint ist damit die in deutschen Firmen immer noch unterschätzte Depressionsgefahr bei Arbeitnehmern.mehr