Demografische Entwicklung

02.11.2015 | Top-Thema

Megatrends in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft: Demografischer Wandel

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Anteil älterer Menschen an den Mietern steigt. Sie benötigen generationengerechte, barrierefreie Wohnungen und neue Dienstleistungen, um viele Dinge von zu Hause aus erledigen zu können. Der demografische Wandel führt zu Bevölkerungsrückgängen in ländlichen Gebieten und Wohnungsmangel in den Ballungsräumen. Dieses Top-Thema ist der erste Teil unserer vierteiligen Serie zu den großen Entwicklungen in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft.mehr