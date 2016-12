29.11.2012 | News Berlin

Greta AG geht im Dezember von der Börse

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Aktie der Greta AG wird am 15. Dezember gedelistet und künftig nicht mehr börsennotiert sein. Vorstand und Aufsichtsrat hatten in ihrer Sitzung am 27. November festgestellt, dass die Voraussetzungen für den Wechsel in einen anderen Börsenplatz nicht gegeben sind.