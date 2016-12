24.08.2012 | News De-Mail vor dem Start

Der Geschäftsbrief auf Papier wird überflüssig

Bild: Haufe Online Redaktion

Bequem wie die Mail, aber rechtsverbindlich und sicher wie der unterschriebene Brief - das soll die De-Mail bieten. Gut ein Jahr nachdem die gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, geht die Deutsche Telekom am 31. August zur Funkausstellung in Berlin mit der De-Mail an den Start.mehr