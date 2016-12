12.10.2016 | News Infografik der Woche

Wenn der Chef das 100-fache verdient

Bild: Statista

Wer viel leistet und Verantwortung trägt, soll auch viel verdienen. So will es die Marktwirtschaft, in der das Einkommen ein wichtiger Anreiz zur Förderung von Leistung ist. Nach diesen Prinzipien ist auch klar, dass ein Vorstandsmitglied eines Dax-Unternehmens deutlich mehr verdient als der durchschnittliche Angestellte (zum Vergrößern auf "Infografik" klicken).mehr