01.09.2014 | News Datenübermittlung

Microsoft will weiter keine Daten aus Europa an US-Behörden liefern

Bild: Microsoft Corp.

Microsoft will sich weiterhin weigern, E-Mails seiner Kunden aus Europa an US-Behörden herauszugeben und setzt in einem aktuellen Fall auf ein Berufungsverfahren. Das Unternehmen soll Daten herausgeben, die in Rechenzentren in Dublin gespeichert sind.mehr