03.11.2014 | News HR-Arbeit

Effiziente Datensicherung verleitet zum Leichtsinn

Da beißt sich der Hund in den Schwanz: Laut einer Befragung ist eine umfassende Datensicherung in Unternehmen oft kontraproduktiv, denn die Mitarbeiter werden selbst nachlässiger bei der Speicherung von Dokumenten – schließlich könnte die IT im Notfall die Daten wieder beschaffen.mehr