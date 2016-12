17.10.2016 | News Datenschutz

Wohnungsbaugesellschaften müssen persönliche Kundendaten verschlüsseln

Bild: MEV-Verlag, Germany

Deutsche Wohnungsbaugesellschaften sind zurzeit Thema der Medien, weil sie zu lax mit Kundendaten umgegangen sein sollen. So wurden sensible persönliche Informationen, die Wohnungssuchende in Web-Formulare eingetragen hatten, entgegen geltender Standards unverschlüsselt über das Internet übertragen. In einigen Bundesländern wollen sich jetzt die Datenschutzbeauftragten mit der Angelegenheit befassen.mehr