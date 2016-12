10.06.2016 | News Report

Nur ein Viertel aller Big-Data-Projekte ist rentabel

Bild: Corbis

Aktuell sind nur 27 Prozent der Big-Data-Projekte rentabel, weitere 45 Prozent arbeiten kostendeckend. So ein zentrales Ergebnis der Studie "The Big Data Payoff: Turning Big Data into Business Value" von Informatica und Capgemini.mehr