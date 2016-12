27.10.2014 | News Interview mit Arne Schepker

"40 Prozent der Zalando-Besucher kommen bereits übers mobile Internet"

Bild: Zalando

Zalando ist an die Börse gegangen, und auch in der Markenkommunikation hat sich einiges verändert. Die Unternehmensführung hat erklärt, das Unternehmen zur führenden Online-Modemarke in Europa machen zu wollen, außerdem sei Zalando "vor allem anderen eine Mobile Company". Was heißt das für das Marketing? Und wie spielen bei Zalando die Kanäle zusammen? Antworten gibt Arne Schepker, Vice President Brand Marketing.mehr