13.08.2013 | News CRM-Trends 2013, Teil 2

"Beim Thema Mobilität explodiert die Nachfrage"

Bild: MEV-Verlag, Germany

Big Data-Strategien, die tiefe Interoperabilität unterschiedlicher Software-Systeme und Location Independence sind derzeit die großen IT-Themen in den Unternehmen. Diesen Themen müssen sich alle Anbieter von CRM-Lösungen stellen und entsprechende Anforderungen an ihre Software erfüllen. Aber auch Abseits dieser "Big Three" gibt es spannende neue CRM-Tools, Trends und Anforderungen. acquisa hat fünf Experten nach den wichtigsten CRM-Trends 2013 gefragt.mehr