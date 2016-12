04.09.2014 | News CP

Telekom sorgt für Paukenschlag in der Corporate-Publishing-Branche

Bild: Deutsche Telekom AG

Die Deutsche Telekom geht am 1. Oktober mit einem Content-Marketing-Dienstleister an den Start. Der neue Anbieter namens "The Digitale", der unter der Führung von T-Online steht, will Unternehmen passgenaue, zielgruppenorientierte Kommunikation auf allen digitalen Kanälen offerieren - also journalistischen Content fürs Web genauso wie für die Social Media. Darüber hinaus will "The Digitale" digitale Auftritte konzeptionieren, gestalten und entwickeln - von der klassischen Website bis hin zur App für mobile Endgeräte.mehr