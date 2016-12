22.01.2016 | News Online-Shops

Warum Händler den Peer-to-Peer-Kundenservice pushen sollten

Bild: MEV-Verlag, Germany

Vor allem die junge, Smartphone-affine Generation ist es gewohnt, im Alltag über Messenger wie zum Beispiel Whatsapp in Echtzeit zu kommunizieren und sich im Internet über Produkte zu informieren. Unternehmen müssen sich daher auf geänderte Anforderungen einstellen, wollen sie künftig nicht den Anschluss an ihre Kunden verlieren und ihnen auch morgen einen attraktiven Kundenservice bieten. Hierbei gewinnt das sogenannte Community Messaging, das den Austausch der Kunden untereinander auf einer Unternehmens-Webseite oder einem Webshop ermöglicht, immer mehr an Bedeutung, meint. Gastautor Julien Hervouët, CEO von I-Advize.mehr