14.08.2012 | News Personalie

Commerzbank-Personalchef Sieber übernimmt Abbau-Aufgaben

Bild: Claudia Kempf/Commerzbank AG

Ulrich Sieber, Personalvorstand bei der Commerzbank AG in Frankfurt am Main, wird sich in nächster Zeit gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jochen Klösges um die komplette Abwicklung der Bereiche "gewerbliche Immobilienfinanzierung" sowie "Schiffsfinanzierung" kümmern.mehr