01.09.2015 | News Virtuelle Messe

New Work: Wie arbeiten wir morgen?

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Digitalisierung verändert auch die Art und Weise, wie Menschen in Unternehmen arbeiten und zusammenarbeiten. Das Stichwort lautet New Work. Eine virtuelle Messe am 22. und 23. September zeigt die technischen Möglichkeiten und welche organisatorischen Folgen sie haben. mehr