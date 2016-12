CO2-Bilanz

01.03.2013 | News Umweltschutz

Moderne Unternehmen gestalten ihren eigenen Naturraum

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

An der Arbeitsstätte ankommen und sich mitten in der Natur fühlen. Das muss nicht nur für Gärtner so sein. Unternehmen können ihre Gewerbefläche nutzen und sie im Einklang mit der Natur gestalten. Wie das gehen kann, beschreibt ein neuer Leitfaden.mehr