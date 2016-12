15.09.2015 | Top-Thema

Business Intelligence-Lösungen in der Cloud: Kosteneffizient und flexibel

Bild: Jedox AG

Immer mehr Business-Prozesse wandern in die Cloud. So ist es wenig verwunderlich, dass auch Business-Intelligence-(BI)-Lösungen immer stärker in die Cloud vordringen. In diesem Top-Thema lesen Sie, warum BI auch in der Cloud an Akzeptanz gewinnt, worin die Vorteile von Cloud-basierter BI liegen, welche technischen Cloud-Varianten eine Rolle spielen, wie Datenschutzanforderungen auch in der Cloud erfüllt werden können und was Sie bei der Umstellung auf eine Cloud BI-Lösung beachten müssen.mehr