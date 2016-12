12.11.2015 | News Neuer Service

Microsoft bietet Cloud "made in Germany"

Bild: Deutsche Telekom

Microsoft bietet den Kunden seiner Cloud-Dienste künftig auch die Speicherung der Daten in Deutschland an. Dafür wird der Softwarekonzern zwei Rechenzentren der Deutschen Telekom in Frankfurt am Main und in Magdeburg nutzen, kündigte Microsoft-Chef Satya Nadella in Berlin an.mehr