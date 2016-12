23.09.2015 | News Deal

Bilfinger Real Estate managt zwei Einkaufszentren der Deka

Bild: neumarktgalerie.com

Bilfinger Real Estate übernimmt zum 1. Oktober das Center Management, Property Management und die Vermietung der Einzelhandelsflächen in der Neumarkt Galerie in Köln und in der RheinBerg Galerie in Bergisch-Gladbach. Auftraggeber ist die Deka Immobilien GmbH.mehr