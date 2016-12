21.07.2014 | News Kundenservice

Konferenz fragt nach der digitalen Zukunft

Bild: Competence Call Center GmbH

Am 16. Oktober findet in Berlin die 17. Call Center Convention des Dienstleister Competence Call Center statt. Die Konferenz steht unter dem Motto "Your 2020 Business World - Discover tomorrow´s digital impact on the economy”. mehr