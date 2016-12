09.12.2015 | Serie Kolumne Personalentwicklung

Drei-Säulen-Modell von Dave Ulrich als Maß aller Dinge?

Bild: Thies Raetzke

In vielen Konzernen ist die Personalentwicklung in den vergangenen Jahren in ein Center of Excellence oder Expertise verschoben worden. Die Ergebnisse der Personalentwicklung wurden dadurch jedoch nicht unbedingt exzellenter. Oliver Maassen über das Für und Wider des Drei-Säulen-Modells von Dave Ulrich.mehr