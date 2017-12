11.12.2017 | News Bundesrechnungshof

Steuerrabatte auf dem Prüfstand

Bild: Corbis

Jedes Jahr prüft der Bundesrechnungshof die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Und jedes Jahr berät der Bundesrechnungshof Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, was zu verbessern ist. Angesichts der langfristigen finanziellen Aufgaben für den Bund fordert das Gremium in diesem Jahr den Abbau von Steuervergünstigungen – zum Beispiel der haushaltsnahen Dienstleistungen. Und in diesem Jahr treffen die konkreten Vorschläge zum Kürzen der Steuerrabatte mit den Verhandlungen über eine neue Bundesregierung zusammen.mehr