17.02.2014 | News Bundesbank-Monatsbericht

Wohnraum in Großstädten stark überteuert

Bild: MEV-Verlag, Germany

Immobilien in deutschen Ballungsräumen sind derzeit stark überteuert. Davon geht die Deutsche Bundesbank in ihrem veröffentlichten Monatsbericht aus. "In den Großstädten weichen die Preise für Wohnimmobilien im Durchschnitt vermutlich um 25 Prozent nach oben ab", heißt es in der Mitteilung. Durch politische Vorhaben wie die Mietpreisbremse drohe neuer Preisdruck.mehr