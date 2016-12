Bundesagentur für Arbeit

13.05.2016 | News Löhne und Gehälter

Entgeltatlas zeigt deutliches West-Ost-Gefälle

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung müssen nach neuesten Behördendaten Beschäftigte in Ostdeutschland immer noch mit deutlich geringeren Verdiensten auskommen als ihre Kollegen im Westen Deutschlands. In vielen Berufen verdienten Beschäftigte in den alten Bundesländern 2014 teils bis zu mehreren 100 Euro mehr als ihre Kollegen im Osten, wie ein neuer internetbasierter Entgelt-Atlas der Nürnberger Bundesbehörde zeigt.mehr